Bełchatów podpisał umowy na drogi za niemal 5 mln zł

Miasto podpisało umowy na kolejne roboty drogowe. W planach są nowe nawierzchnie, przebudowa parkingów i modernizacja ulic w różnych częściach Bełchatowa. Jedną z umów zawarto 21 lipca, a realizacja tego zadania ma potrwać do czterech miesięcy.

„Inwestycje drogowe to bez wątpienia inwestycje najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Na modernizacje dróg przeznaczymy niemal 5 mln zł” — podkreśla Patryk Marjan, prezydent Bełchatowa.

Największy kontrakt obejmuje budowę i przebudowę dróg, chodników oraz parkingów na terenie miasta. Jego wartość przekracza 2,8 mln zł.

Nowe nawierzchnie pojawią się na wielu ulicach

W ramach inwestycji wykonawca położy nowe nakładki asfaltowe i wymieni krawężniki. Prace obejmą łącznik ulic Brzozowej i Wichrowej, a także ulice Cichą, Dziką, Podmiejską, Skłodowskiej-Curie, Malczewskiej oraz odcinek ulicy Mielczarskiego od Kościuszki do mostu. Roboty zaplanowano również na ulicach Mioceńskiej i Turkusowej, gdzie wyremontowane zostaną odcinki prowadzące do osiedla.

Prace obejmą też ulice Jagodową i Poziomkową. Wykonawca odnowi tam jezdnię, zjazdy do posesji i chodniki.

Roboty zaplanowano również na osiedlu Budowlanych przy ulicy za Skarbkiem i w rejonie biblioteki oraz na Osiedlu Dolnośląskim przy blokach 141–149. W planach jest także remont placu postojowego przy węźle przesiadkowym.

Wrzosowa i 1 Maja w planie remontów. Miasto wskazało kolejne odcinki

Na liście kolejnych prac są odcinki na Osiedlu Dolnośląskim przy bloku 126 i wzdłuż bloków 337–340. Miasto planuje też remont fragmentu ulicy Pabianickiej od ulicy Bawełnianej do ronda.

Osobnym zadaniem będzie modernizacja ulicy Wrzosowej. To kontynuacja wcześniejszych prac na tej drodze. Tym razem nowa nakładka asfaltowa ma zostać ułożona na odcinku liczącym ponad kilometr, a całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 590 tys. zł.

Na remont ulicy Wrzosowej miasto pozyskało 100 tys. zł dofinansowania z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Samorządu Województwa Łódzkiego.

Remont obejmie również ulicę 1 Maja na całej długości, od ronda przy centrum handlowym do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Drogowcy położą tam nową nawierzchnię asfaltową i odtworzą oznakowanie poziome. Wartość tego zadania to około 1,3 mln zł, a koszty po połowie pokryją Miasto Bełchatów i Powiat Bełchatowski.

Miasto i powiat podpisały już porozumienia dotyczące remontu ulicy 1 Maja. Zadania związane z budową i przebudową dróg, chodników oraz parkingów mają zakończyć się w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.