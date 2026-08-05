Od 10 sierpnia zamkną przepust na drodze 484

Od poniedziałku, 10 sierpnia 2026 roku, rozpocznie się kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów. Na początku wykonawca zamknie przepust, dlatego kierowcy pojadą wyznaczonym objazdem.

W pierwszym etapie objazd poprowadzono z Wygody do Woli Mikorskiej przez Grębociny, Sromutkę, Strzyżewice, Parzno i Emilin. Tą trasą kierowcy będą jeździć do czasu zakończenia robót przy przepuście.

Tak zmienią się dojazdy do Podwód i Woli Kruszyńskiej

Do posesji Podwody 1-1C, Podwody 23 i 23A oraz do Woli Kruszyńskiej będzie można dojechać przez Grębociny, Sromutkę, Strzyżewice, Parzno i Emilin. Mieszkańcy i kierowcy jadący pod te adresy powinni uwzględnić zmianę przy planowaniu trasy.

Do posesji Podwody 29 i 30A oraz do Podwód Kolonii trasa będzie prowadzić przez Marszywiec, Grębociny, Wygodę, Sromutkę, Strzyżewice, Parzno i Emilin. W komunikacie zaapelowano o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.

Po remoncie drogi gminnej ruszą prace na skrzyżowaniu w Podwodach

Po zakończeniu pierwszego etapu i remoncie drogi gminnej Marszywiec - Podwody wykonawca ma rozpocząć przebudowę skrzyżowania w Podwodach. Wtedy pojawi się kolejna czasowa organizacja ruchu i nowy układ przejazdu w rejonie skrzyżowania.

Objazdy na drodze 484. Kierowcy mają śledzić znaki

Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i uwzględnić dłuższy przejazd. Po zakończeniu pierwszego etapu ma ruszyć przebudowa skrzyżowania w Podwodach, więc organizacja ruchu ponownie się zmieni.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI