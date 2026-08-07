Burza 5 sierpnia uszkodziła wierzby na Rynku w Gorzkowicach
W środę, 5 sierpnia, podczas gwałtownej burzy i silnego wiatru doszło do kolejnego uszkodzenia wierzb rosnących na Rynku w Gorzkowicach. Drzewa, które od lat są charakterystycznym elementem centrum miejscowości, ponownie straciły konary i stworzyły realne zagrożenie dla osób w pobliżu. To zdarzenie nie przeszło bez echa.
Gmina przypomniała komunikat z 8 lipca 2026 roku
Jak podkreślono w komunikacie, ostatnie uszkodzenia potwierdzają słuszność decyzji, o której mieszkańcy zostali poinformowani 8 lipca 2026 roku. Chodzi o konieczność usunięcia czterech wierzb. Decyzję podjęto po szczegółowych oględzinach i sporządzeniu specjalistycznej ekspertyzy przyrodniczej, która jednoznacznie wykazała bardzo zły stan zdrowotny tych drzew.
Ekspertyza wykazała bardzo zły stan zdrowotny wierzb
Z ustaleń wynika, że wierzby zostały zaatakowane przez grzyba pasożytniczego. To właśnie ten czynnik doprowadził do znacznego osłabienia ich struktury i stabilności. Według gminy pozostawienie drzew w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z Rynku.
Po usunięciu wierzb mają pojawić się nasadzenia zastępcze
Gmina Gorzkowice zaznaczyła, że bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą nadrzędną, dlatego decyzja o usunięciu drzew była trudna, ale konieczna i odpowiedzialna. Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z wydaną decyzją administracyjną po usunięciu wierzb zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Dzięki temu Rynek ma zachować swój zielony charakter, a nowe drzewa mają być bezpieczne dla mieszkańców i kolejnych pokoleń.
Jak zachować się po burzy w miejscu, gdzie rosną uszkodzone drzewa?
Silny wiatr i intensywne opady mogą osłabić nawet drzewa, które z pozoru wyglądają stabilnie. Jeśli po burzy widać połamane gałęzie, pęknięcia pnia albo przechylenie, warto zachować ostrożność i nie zbliżać się bez potrzeby.
- Zachowaj dystans - nie stawaj pod drzewem i nie przechodź bezpośrednio obok niego, jeśli widać wiszące konary, świeże pęknięcia lub naruszoną koronę.
- Nie parkuj w pobliżu - po gwałtownym wietrze lepiej unikać zostawiania auta pod drzewami, zwłaszcza starszymi i rozłożystymi, bo część uszkodzeń może ujawnić się dopiero po czasie.
- Zgłoś zagrożenie - jeśli drzewo blokuje przejście, jezdnię albo stwarza ryzyko dla ludzi, warto powiadomić odpowiednie służby lub urząd dostępnymi oficjalnymi kanałami. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, należy dzwonić pod 112.
- Nie usuwaj konarów samodzielnie - odłamane gałęzie mogą być naprężone albo niestabilne. Próba ich przesuwania bez sprzętu i zabezpieczenia może skończyć się urazem.
- Wybierz inną drogę - jeśli okolica rynku lub chodnik przy drzewach są zabezpieczone taśmą albo pojawiły się utrudnienia, najlepiej skorzystać z obejścia i stosować się do poleceń służb.
- Obserwuj komunikaty - po nawałnicach dobrze śledzić informacje publikowane przez gminę i służby, bo mogą dotyczyć czasowych wyłączeń terenu, prac porządkowych lub planowanych działań przy drzewostanie.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI