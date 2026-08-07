Burza 5 sierpnia uszkodziła wierzby na Rynku w Gorzkowicach

W środę, 5 sierpnia, podczas gwałtownej burzy i silnego wiatru doszło do kolejnego uszkodzenia wierzb rosnących na Rynku w Gorzkowicach. Drzewa, które od lat są charakterystycznym elementem centrum miejscowości, ponownie straciły konary i stworzyły realne zagrożenie dla osób w pobliżu. To zdarzenie nie przeszło bez echa.

Gmina przypomniała komunikat z 8 lipca 2026 roku

Jak podkreślono w komunikacie, ostatnie uszkodzenia potwierdzają słuszność decyzji, o której mieszkańcy zostali poinformowani 8 lipca 2026 roku. Chodzi o konieczność usunięcia czterech wierzb. Decyzję podjęto po szczegółowych oględzinach i sporządzeniu specjalistycznej ekspertyzy przyrodniczej, która jednoznacznie wykazała bardzo zły stan zdrowotny tych drzew.

Ekspertyza wykazała bardzo zły stan zdrowotny wierzb

Z ustaleń wynika, że wierzby zostały zaatakowane przez grzyba pasożytniczego. To właśnie ten czynnik doprowadził do znacznego osłabienia ich struktury i stabilności. Według gminy pozostawienie drzew w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z Rynku.

Po usunięciu wierzb mają pojawić się nasadzenia zastępcze

Gmina Gorzkowice zaznaczyła, że bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą nadrzędną, dlatego decyzja o usunięciu drzew była trudna, ale konieczna i odpowiedzialna. Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z wydaną decyzją administracyjną po usunięciu wierzb zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Dzięki temu Rynek ma zachować swój zielony charakter, a nowe drzewa mają być bezpieczne dla mieszkańców i kolejnych pokoleń.

Jak zachować się po burzy w miejscu, gdzie rosną uszkodzone drzewa?

Silny wiatr i intensywne opady mogą osłabić nawet drzewa, które z pozoru wyglądają stabilnie. Jeśli po burzy widać połamane gałęzie, pęknięcia pnia albo przechylenie, warto zachować ostrożność i nie zbliżać się bez potrzeby.

Zachowaj dystans - nie stawaj pod drzewem i nie przechodź bezpośrednio obok niego, jeśli widać wiszące konary, świeże pęknięcia lub naruszoną koronę.

- nie stawaj pod drzewem i nie przechodź bezpośrednio obok niego, jeśli widać wiszące konary, świeże pęknięcia lub naruszoną koronę. Nie parkuj w pobliżu - po gwałtownym wietrze lepiej unikać zostawiania auta pod drzewami, zwłaszcza starszymi i rozłożystymi, bo część uszkodzeń może ujawnić się dopiero po czasie.

- po gwałtownym wietrze lepiej unikać zostawiania auta pod drzewami, zwłaszcza starszymi i rozłożystymi, bo część uszkodzeń może ujawnić się dopiero po czasie. Zgłoś zagrożenie - jeśli drzewo blokuje przejście, jezdnię albo stwarza ryzyko dla ludzi, warto powiadomić odpowiednie służby lub urząd dostępnymi oficjalnymi kanałami. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, należy dzwonić pod 112.

- jeśli drzewo blokuje przejście, jezdnię albo stwarza ryzyko dla ludzi, warto powiadomić odpowiednie służby lub urząd dostępnymi oficjalnymi kanałami. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, należy dzwonić pod 112. Nie usuwaj konarów samodzielnie - odłamane gałęzie mogą być naprężone albo niestabilne. Próba ich przesuwania bez sprzętu i zabezpieczenia może skończyć się urazem.

- odłamane gałęzie mogą być naprężone albo niestabilne. Próba ich przesuwania bez sprzętu i zabezpieczenia może skończyć się urazem. Wybierz inną drogę - jeśli okolica rynku lub chodnik przy drzewach są zabezpieczone taśmą albo pojawiły się utrudnienia, najlepiej skorzystać z obejścia i stosować się do poleceń służb.

- jeśli okolica rynku lub chodnik przy drzewach są zabezpieczone taśmą albo pojawiły się utrudnienia, najlepiej skorzystać z obejścia i stosować się do poleceń służb. Obserwuj komunikaty - po nawałnicach dobrze śledzić informacje publikowane przez gminę i służby, bo mogą dotyczyć czasowych wyłączeń terenu, prac porządkowych lub planowanych działań przy drzewostanie.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI