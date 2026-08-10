Studia stacjonarne w WSB-NLU. Wybierz kierunek i rozwijaj przyszłą karierę

Studia, które dają więcej niż wiedzę

Decyzja o wyborze studiów to jeden z pierwszych kroków w stronę przyszłej kariery. To właśnie na uczelni zdobywa się wiedzę, rozwija umiejętności i poznaje osoby, które z czasem mogą stać się partnerami w projektach zawodowych.

Studia stacjonarne w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu to propozycja dla kandydatów, którzy chcą uczyć się w środowisku łączącym praktyczne podejście do kształcenia, innowacyjne rozwiązania i aktywne życie akademickie.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2026/2027 wciąż trwa. Kandydaci mogą wybrać kierunek zgodny ze swoimi zainteresowaniami oraz planami zawodowymi.

Dlaczego warto wybrać studia stacjonarne?

Studia stacjonarne pozwalają w pełni korzystać z życia akademickiego. Codzienna obecność na kampusie sprzyja budowaniu relacji, wymianie doświadczeń i wspólnej realizacji projektów. Bezpośredni kontakt z wykładowcami ułatwia zadawanie pytań, udział w dyskusjach i zdobywanie wiedzy w bardziej angażujący sposób.

Nauka w WSB-NLU nie ogranicza się wyłącznie do sal wykładowych. Studenci mogą uczestniczyć w działalności kół naukowych, organizacji studenckich, warsztatach, konferencjach oraz licznych wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.

To przestrzeń do rozwijania zainteresowań, zdobywania nowych kompetencji i aktywnego udziału w społeczności akademickiej. Właśnie podczas studiów często powstają pierwsze kontakty zawodowe, wspólne inicjatywy i znajomości, które procentują również po zakończeniu nauki.

Kierunki dopasowane do różnych planów zawodowych

Oferta studiów stacjonarnych WSB-NLU została przygotowana z myślą o osobach, które chcą rozwijać się w różnych obszarach rynku pracy.

Psychologia to kierunek dla kandydatów zainteresowanych funkcjonowaniem człowieka, jego emocjami, zachowaniami oraz relacjami społecznymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, biznesu, edukacji oraz neuropsychologii, przygotowując się do pracy w wielu środowiskach zawodowych.

Prawo rozwija umiejętność logicznego myślenia, interpretowania przepisów oraz rozwiązywania złożonych problemów prawnych. Kandydaci mogą wybrać Prawo ogólne, Prawo w biznesie lub Prawo w administracji, zdobywając kompetencje przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Informatyka jest skierowana do osób, które chcą tworzyć nowoczesne technologie. Program obejmuje m.in. programowanie, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, grafikę komputerową oraz projektowanie gier, przygotowując studentów do pracy w jednej z najszybciej rozwijających się branż.

Zarządzanie pozwala zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu biznesu, marketingu, finansów, logistyki, sprzedaży, administracji oraz analizy danych. Bogata oferta specjalności umożliwia dopasowanie programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

Praktyczne podejście do nauki

W WSB-NLU wiedza zdobywana podczas studiów znajduje zastosowanie już w trakcie kształcenia. Program obejmuje projekty, warsztaty, pracę zespołową, analizy rzeczywistych przypadków oraz dyskusje, które pomagają lepiej zrozumieć wyzwania współczesnego rynku pracy.

Studenci rozwijają nie tylko kompetencje kierunkowe, ale również umiejętności cenione przez pracodawców, takie jak współpraca w zespole, komunikacja, organizacja pracy, analiza informacji czy prezentowanie własnych pomysłów.

Dużą wartością studiów stacjonarnych jest stały kontakt z wykładowcami-praktykami. Prowadzący dzielą się doświadczeniami zdobytymi poza uczelnią i pokazują, jak teoria przekłada się na codzienną pracę zawodową.

Relacje i doświadczenia, które zostają na lata

Studia to także czas poznawania ludzi o podobnych zainteresowaniach i ambicjach. Wspólne zajęcia, projekty oraz wydarzenia organizowane przez Uczelnię sprzyjają budowaniu relacji, które często przeradzają się w przyjaźnie i zawodowe partnerstwa.

Codzienna obecność na kampusie pozwala rozwijać umiejętność współpracy, odpowiedzialność oraz otwartość na różne perspektywy. To doświadczenia ważne nie tylko w czasie studiów, ale również w późniejszej pracy zawodowej.

Atmosfera życia akademickiego, wspólne inicjatywy i możliwość aktywnego uczestniczenia w społeczności studenckiej sprawiają, że okres studiowania staje się ważnym etapem rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Rekrutacja na semestr zimowy 2026/2027 trwa

Osoby, które planują rozpocząć studia i szukają uczelni łączącej nowoczesne podejście do kształcenia z praktycznym przygotowaniem do zawodu, mogą sprawdzić ofertę studiów stacjonarnych WSB-NLU.

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Rekrutacja na semestr zimowy 2026/2027 wciąż trwa. Wybierz kierunek i dołącz do społeczności WSB-NLU.